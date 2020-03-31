«Считай, день без ДТП»: новосибирские таксисты объявили забастовку

сегодня 17:27 Поделиться

Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Новосибирские водители сервисов Яндекс.Такси и «Ситимобил» объявляют забастовку; заказы не будут принимать 8 апреля.

В Новосибирске водители сразу двух таксомоторов объявляют забастовку. Информация об этом появилась на странице сообщества «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я водитель Яндекс.Такси, и хочу довести информацию до всех подписчиков "АСТ-54", что завтра 8 апреля будет забастовка водителей с 14:00 до 23:59. Водители не будут выполнять заказы агрегаторов Яндекс.Такси и "Ситимобил"», – сообщил пользователь с ником Павел Веснин.

По словам автора поста, основная претензия перевозчиков заключается в том, что Яндекс перестал производить полноценную доплату за плановое количество поездок. Раньше за 35 рейсов платили 7270 рублей, теперь сумма упала до 4900 рублей.

Подписчики группы инициативу таксистов не поддержали и даже посмеялись над планируемой забастовкой:

«Забастовывать будут не все, самые хитрые заберут все заказы, пока вы ноете и будут в плюсе»;

«Считай день без дтп»;

«Водилы Яндекса и ситимобил, прежде, чем бастовать, вы научитесь уважать людей, перестаньте вонять сигаретами, держите авто в чистоте!»;

«Че можно завтра покататься и подзаработать говорите?»;

«Как вы можете делать забостовку в такой период, когда люди стараются не ездить на общественном транспорте? По отношению к Вашим клиентам это некрасиво», – написали подписчики сообщества (орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

Напомним, в мае 2019 года из-за забастовки водителей маршруток целый микрорайон остался без пассажирского транспорта в Новосибирске.