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Семь новых случаев коронавируса: за сутки в Сибири стало больше больных

сегодня 15:56

Фото pixabay.com

За сутки в регионах России выявили 1154 новых случая коронавирусной инфекции; первый случай зарегистрирована в Карачаево-Черкессии.

В двух регионах Сибири за прошедшие сутки подтвердили новые случаи заболевания коронавирусом: в список попали Омск и Иркутск.

Сразу в двух регионах Сибири за прошедшие сутки выявили новые случаи заражения короанвирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба России, в Сибири список заболевших пополнился семью новыми случаями.

В Иркутской области диагноз подтверждён у троих пациентов.

В Омске за прошедшие сутки тесты показали наличие коронавируса сразу у четырёх жителей региона.

Напомним, в России за прошедшие сутки зарегистрировано 1154 новых случая заболевания короанвирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Омская область
Иркутская область
коронавирус

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