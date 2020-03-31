Семь новых случаев коронавируса: за сутки в Сибири стало больше больных
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За сутки в регионах России выявили 1154 новых случая коронавирусной инфекции; первый случай зарегистрирована в Карачаево-Черкессии.
В двух регионах Сибири за прошедшие сутки подтвердили новые случаи заболевания коронавирусом: в список попали Омск и Иркутск.
Сразу в двух регионах Сибири за прошедшие сутки выявили новые случаи заражения короанвирусной инфекцией.
По данным оперативного штаба России, в Сибири список заболевших пополнился семью новыми случаями.
В Иркутской области диагноз подтверждён у троих пациентов.
В Омске за прошедшие сутки тесты показали наличие коронавируса сразу у четырёх жителей региона.
Напомним, в России за прошедшие сутки зарегистрировано 1154 новых случая заболевания короанвирусом.
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