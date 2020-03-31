Штраф и закрытие на 25 суток: два кафе в Новосибирске «попались» на работе в карантин

сегодня 18:59 Поделиться

Фото Алексея Чистякова

Полицейские в Новосибирске проверяют, как объекты общепита соблюдают требования к работе в карантинном режиме; в ходе первого же рейда нашлись нарушители.

Специальные патрульные группы сформированы в полиции для проверки общественных мест, а также заведений общественного питания во время действия режима нерабочих дней. Они проверяют, как предприниматели соблюдают установленные ограничения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«В ходе проверки выявлены два кафе и одна пекарня, чьи владельцы нарушили эпидемиологические требования, продолжив организацию питания посетителей в помещениях. На предпринимателей составлены административные протоколы за "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"», – уточнили в ведомстве.

По двум материалам уже вынесены судебные решения о приостановлении деятельности предприятий на 25 суток.

Напомним, 6 апреля оперативный штаб Новосибирской области назвал размеры штрафа за нарушение режима самоизоляции.