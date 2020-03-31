Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Штраф и закрытие на 25 суток: два кафе в Новосибирске «попались» на работе в карантин

сегодня 18:59

Фото Алексея Чистякова

Полицейские в Новосибирске проверяют, как объекты общепита соблюдают требования к работе в карантинном режиме; в ходе первого же рейда нашлись нарушители.

Специальные патрульные группы сформированы в полиции для проверки общественных мест, а также заведений общественного питания во время действия режима нерабочих дней. Они проверяют, как предприниматели соблюдают установленные ограничения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«В ходе проверки выявлены два кафе и одна пекарня, чьи владельцы нарушили эпидемиологические требования, продолжив организацию питания посетителей в помещениях. На предпринимателей составлены административные протоколы за "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"», – уточнили в ведомстве.

По двум материалам уже вынесены судебные решения о приостановлении деятельности предприятий на 25 суток.

Напомним, 6 апреля оперативный штаб Новосибирской области назвал размеры штрафа за нарушение режима самоизоляции.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

92941
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
86403
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
84793
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
74420
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73831
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
53944
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
51652
В России изменили правила техосмотра: кому не надо ехать на СТО