Спасатели вернули в цивилизацию жителей четырёх отрезанных сёл в Новосибирском районе

сегодня 14:03 Поделиться

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

В понедельник, 6 апреля, чтобы избежать затопления жилых домов, была разрушена временная дамба; её возвели на период реконструкции моста через реку Малый Барлак.

В селе Кубовая и СНТ «Ручеёк» Новосибирского района при помощи специализированной инженерной техники специалисты Сибирского спасательного центра МЧС России восстановили транспортное сообщение. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По разрушенной дамбе проходила дорога, соединяющая четыре населённых пункта. На помощь местным властям и жителям прибыли специалисты Сибирского спасательного центра МЧС России, дислоцированные в посёлке Кумысном. Они привезли с собой тяжёлую инженерную технику и оборудование.

Уже к вечеру 6 апреля спасатели установили два пролёта тяжёлого механизированного моста и восстановили транспортное сообщение между населёнными пунктами Бибиха, Зелёный Мыс, Седовая Заимка и Кубовая.







При помощи тяжёлого механизированного моста можно устанавливать переходы через водные и сухие преграды шириной до 40 метров и глубиной до 3 метров грузоподъёмностью до 60 тонн. Мост возводится за минимальное время, позволяя восстановить движение транспорта в короткий срок.

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что мостовое сооружение будет работать в период первой волны паводка. После этого администрация района приступит к сооружению и ремонту дорожного полотна.

Напомним, 24 марта спасатели предупредили новосибирцев о подтоплении талыми водами.