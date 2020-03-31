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«Сплющить» пик эпидемии: учёный из Новосибирска объяснил главную задачу домашнего карантина

сегодня 13:36

Фото Алексея Чистякова

Режим самоизоляции, действующий в большинстве регионов страны, должен помочь снизить нагрузку на медиков; он также помогает «сплющить» пик эпидемии.

Одним из главных способов борьбы с пандемией коронавируса эксперты называют самоизоляцию жителей. Продолжение карантина позволит «сплющить» пик эпидемии, дав больницам возможность пролечить побольше людей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

Специалист также отметил, что одновременно нужно расширять выявление инфицированных лиц. «Надо так же, как в Германии, начать и ускорить проверку всех заинтересованных граждан, пусть поначалу и платную, на наличие иммунитета к коронавирусу и выдавать сертификаты гражданам с хорошим уровнем антител о том, что они защищены. Это было бы весьма разумным для выхода из карантина», – предложил учёный.

Напомним, ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ назвал главную ошибку при диагностике заболевших коронавирусом.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

Новосибирск
коронавирус

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