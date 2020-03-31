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Учёные подтвердили эффективность медицинских масок в борьбе с коронавирусом

сегодня 08:34

Фото Pixabay.com

Эксперимент показал, что использование медицинских масок может снизить темпы распространения коронавирусной инфекции; в исследовании приняли участие 246 добровольцев.

Во время экспериментов, проведенных международной группой ученых, было доказано, что использование медицинских масок может снизить темпы распространения COVID-19, сообщает журнал Natural Medicine.

В эксперименте, который организовали специалисты Университета Гонконга, участвовали 246 добровольцев. У 111 пациентов, благодаря маскам, количество частиц различных вирусов, обнаруженных в каплях выдыхаемого воздуха, было гораздо меньше, чем без масок.

Кроме того, с помощью специального аппарата Gesundheit II, который имитирует дыхание человека и анализирует пробы воздуха, выяснилось, что маски значительно снижали количество частиц различных вирусов, распространяемых инфицированными пациентами.

В то же время в начале апреля появилось утверждение, что медицинские маски здоровым людям не нужны. Они требуются тем, кто уже болен коронавирусом, и врачам. Такое мнение высказал, в частности, директор Института персонализированной медицины Первого МГМУ им. Сеченова Филипп Копылов. «Маски имеет смысл использовать медицинским работникам, которые работают с больными, потому что маски защищают от прямого попадания слюны, тех капель, в которых может содержаться вирус. И отчасти это нужно непосредственно для самих больных, которые если кашлянут, то в маску попадает большая часть капель с вирусом. А маски для обычного уличного применения для здоровых людей, которые боятся заразиться, по факту бессмысленны», — заявил эксперт.

Напомним, 6 апреля правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

маски
ученые

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