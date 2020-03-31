Умерших от коронавируса в Нью-Йорке будут хоронить в городских парках

сегодня 08:57 Поделиться

Фото pixabay.com

В Нью-Йорке погибших от коронавируса начнут временно хоронить в парках; в моргах не осталось мест.

Власти Нью-Йорка приняли решение временно хоронить умерших от коронавируса в городских парках. Соответствующее заявление сделал член городского совета Марк Левин. По словам чиновника, в моргах не осталось мест.

"Скоро мы начнем временное погребение. Это, вероятно, будет сделано с помощью нью-йоркского парка для захоронений. В траншеи можно будет уложить 10 гробов в ряд", — цитирует Левина New York Post.

Левин сообщил, что такое решение принято чтобы избежать повторения ситуации в Италии, где тела погибших от коронавируса пришлось собирать в церквях и на улицах.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио информацию подтвердил.

На данный момент в США сложилась самая сложная ситуация с коронавирусом. Диагноз подтверждён почти у 400 тысяч человек, погибли около 10 тысяч.

Напомним, накануне американские медики в Нью-Йорке напали на российских журналистов.