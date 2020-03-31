В искусственную кому вели Надежду Бабкину
Фото с сайта "Город финансов"
Певицу и создательницу театра русской песни Надежду Бабкину ввели в искусственную кому; тест не показал наличие у неё коронавируса.
Певицу Надежду Бабкину врачи ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат. У певицы диагностировали обширную двухстороннюю пневмонию. При этом, как отмечают медики, имеется полная коронавирусная картина болезни.
«Все очень сложно, положение пограничное, её ввели в искусственную кому», — заявили собеседники издания в медицинских кругах.
Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искуственной вентиляции легких.
Состоянии певицы оценивается, как стабильно тяжёлое, однако есть положительная динамика.
По мнению медиков анализа на коронавирус могут быть отрицательными из-за мутации вируса.
Напомним, накануне из больницы в Коммунарке выписали Льва Лещенко.
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