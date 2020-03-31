В искусственную кому вели Надежду Бабкину

сегодня 07:47 Поделиться

Фото с сайта "Город финансов"

Певицу и создательницу театра русской песни Надежду Бабкину ввели в искусственную кому; тест не показал наличие у неё коронавируса.

Певицу Надежду Бабкину врачи ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат. У певицы диагностировали обширную двухстороннюю пневмонию. При этом, как отмечают медики, имеется полная коронавирусная картина болезни.

«Все очень сложно, положение пограничное, её ввели в искусственную кому», — заявили собеседники издания в медицинских кругах.

Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искуственной вентиляции легких.

Состоянии певицы оценивается, как стабильно тяжёлое, однако есть положительная динамика.

По мнению медиков анализа на коронавирус могут быть отрицательными из-за мутации вируса.

Напомним, накануне из больницы в Коммунарке выписали Льва Лещенко.