В Карачаево-Черкесии выявили первые случаи коронавируса: что известно о заболевших

сегодня 15:24 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Регионов, не заражённых коронавирусом, в России остаётся всё меньше; COVID-19 впервые пришёл в Карачаево-Черкесию.

В Карачаево-Черкесии зафиксировали три первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в соцсети Instagram.

Темрезов уточнил, что два человека, у которых диагностировали коронавирус, прилетели в республику из другого российского региона (из какого именно – не уточняется), а третий контактировал с одним из них.

Одна заразившаяся вирусом – жительница города Черкесска, двое – из Ногайского района.

Сейчас все трое находятся на домашней самоизоляции, за ними наблюдают врачи, сообщил глава республики. По его словам, заболевание у заразившихся протекает бессимптомно – нет высокой температуры и изменений в лёгких.

В оперативном штабе региона также сообщили, что сейчас состояние всех троих инфицированных – удовлетворительное.

Врачи уже провели тесты на коронавирус у всех, кто контактировал с заражёнными, сообщил Темрезов, результаты оказались отрицательными.

С 31 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.

Напомним, только за последние сутки, с 6 по 7 апреля, в России выявили 1154 новых случая коронавируса.