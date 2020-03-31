В небо с молитвой от коронавируса: омские священнослужители облетели город с Казанской иконой Божией Матери

сегодня 09:46 Поделиться

Фото Омской епархии

Омские священники решили бороться с коронавирусом с воздуха; они совершили облёт города с молитвой и иконой.

В Омске священнослужители совершили облёт города на самолёте с Казанской иконой Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба Омской епархии.

Обряд выполнил священник Омской епархии, протоиерей Олег Цветков. Икону пронесли над сотнями метров над Омском на сверхлёгком самолете К-10. Перед тем как подняться в воздух, священнослужители прочли молитву о защите омичей от коронавирусной инфекции.

«Оказывается, наш город такой красивый с высоты птичьего полёта. Единственное, от чего было немножко грустно, что на улицах нет людей. Понятно, что люди сидят все дома, но так хочется, чтобы в эти весенние дни улицы были наполнены людьми, чтобы эта опасность, которая сейчас угрожает людям, поскорее миновала», – сказал протоиерей Олег Цветков.

Напомним, 5 апреля патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой и молитвой от коронавируса.