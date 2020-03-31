В Новосибирске умерла известная журналистка Роза Литвиненко
Фото "Ведомости"
В Новосибирске на 83 году ушла из жизни Роза Литвиненко; она была одной из родоначальниц новосибирского телевидения.
Вечером 6 апреля в Новосибирске не стало Розы Александровны Литвиненко. Известная журналистка и телеведущая была одной из основательниц новосибирского телевидения.
Работу на новосибирском телевидении она начала в 1960 году. От ассистента режиссёра – до старшего редактора кинопрограмм. Зрители помнят её авторскую передачу «Кино и зритель». В гости к Розе Литвиненко приходили звёзды отечественного кино: Андрей Тарковский, Иннокентий Смоктуновский, Ролан Быков, Андрей Миронов, Эльдар Рязанов и многие другие.
Розе Александровне было 83 года.
Коллектив Сиб.фм выражает соболезнования семье и близким Розы Литвиненко.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают