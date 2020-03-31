В Новосибирске умерла известная журналистка Роза Литвиненко

сегодня 08:22 Поделиться

Фото "Ведомости"

В Новосибирске на 83 году ушла из жизни Роза Литвиненко; она была одной из родоначальниц новосибирского телевидения.

Вечером 6 апреля в Новосибирске не стало Розы Александровны Литвиненко. Известная журналистка и телеведущая была одной из основательниц новосибирского телевидения.

Работу на новосибирском телевидении она начала в 1960 году. От ассистента режиссёра – до старшего редактора кинопрограмм. Зрители помнят её авторскую передачу «Кино и зритель». В гости к Розе Литвиненко приходили звёзды отечественного кино: Андрей Тарковский, Иннокентий Смоктуновский, Ролан Быков, Андрей Миронов, Эльдар Рязанов и многие другие.

Розе Александровне было 83 года.

Коллектив Сиб.фм выражает соболезнования семье и близким Розы Литвиненко.