«В последние мартовские дни состоялось их более близкое знакомство»: романтическую историю львов Сэма и Найтирии рассказали в Новосибирском зоопарке

сегодня 19:17 Поделиться

Фото Е. Черненко из официальной группы Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте»

История отношений Сэма и Найтирии долгое время развивались на расстоянии; царю зверей понадобилось немало настойчивости, чтобы завоевать расположение самки.

Несколько месяцев потребовалось льву Сэму из Новосибирского зоопарка, чтобы добиться внимания ленинградской гостьи – молодой Найтирии, которую накануне привезли в столицу Сибири. Сотрудники зоопарка поделились историей сближения больших кошек.

«Так сложилось, что ему долго не могли подобрать пару. Было видно, что одиночество Сэму не нравится. Львы по природе своей социальны, им нужна семья. И вот в конце 2019 года из Ленинградского зоопарка была доставлена молодая львица Найтирия. Сначала она, как и полагается, была на карантине. А потом её поселили в новый большой вольер. Найтирия оказалась львицей с характером. Она непросто привыкала к новому месту, персоналу зоопарка», – рассказали в Новосибирском зоопарке.

Знакомство с Сэмом происходило на расстоянии и постепенно. Львов поселили в один вольер, но возможности контактировать у них не было – между ними была преграда. Даже на прогулки из тёплых укрытий Сэма и Найтирию выпускали поочерёдно.

«Так мы старались избежать возможной агрессии, неприятия между самцом и самкой. Опыт показывает, что даже у очень дружной пары львов после долгой разлуки может произойти разлад», – объяснили специалисты.

Больше месяца Сэм и Найтирия присматривались друг к другу, но в последние мартовские дни состоялось их более близкое знакомство: двери и решётки, разделявшие львов, открыли.

Как рассказали наблюдавшие за парой сотрудники, Найтирия поначалу держалась отстранённо. Она не подходила к Сэму, а его попытки приблизиться пресекала, но не агрессивно.

Тем не менее, лев показал себя спокойным и сдержанным. Он не стал торопить события, не обижал самку и всячески демонстрировал свою лояльность.

«Это сработало! Найтирия успокоилась, она больше от Сэма не убегает. Они ещё не проводят всё время вместе, как это бывает в львиных прайдах, но мы видим, что контакт между львом и львицей есть. Теперь мы уверены, что их отношения сложатся», – поделились радостью в зоопарке.

Напомним, ранее Новосибирский зоопарк сообщил о продлении режима нерабочих дней до 30 марта из-за коронавируса.