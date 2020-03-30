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Вакцина БЦЖ спасёт от коронавируса: Минздрав не исключил положительного эффекта от прививки

сегодня 10:24

Фото с сайта pixabay.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от туберкулёза, БЦЖ, которую ставят в первые дни жизни, может обладать противокоронавирусным эффектом; уже доказано, что у привитых граждан болезнь проходит в более лёгкой форме.

В интервью на «Первом канале» Михаил Мурашко подтвердил наличие данных о том, что у тех граждан, кому в младенческом возрасте поставили прививку БЦЖ, болезнь протекает в более лёгкой форме. При этом количество летальных случаев также меньше. Об этом сообщает Interfax.

«Были сравнены данные по странам, где проводилась вакцинация и где не проводилась. Наше население вакцинировано. Если это действительно будет достоверно, то у нас есть дополнительная протекция», – сказал министр.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 4000 австралийских медиков будут испытывать вакцину БЦЖ. Их цель определить, сможет ли прививка против туберкулёза спасти от коронавируса. По словам медиков, она способна стимулировать иммунную систему, поэтому может бороться и с новым типом коронавируса COVID-19.

Вакцина против туберкулёза БЦЖ была создана на основе штамма специально выращенной и ослабленной бычьей туберкулёзной палочки в 1919 году учеником Луи Пастера – Альбером Кальметтом, и его помощником Камиллом Гареном.

Напомним, 4 апреля учёные научного центра «Вектор» рассказали, что вакцину от коронавируса начнут испытывать на людях в июне.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

вакцина
болезнь
коронавирус

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