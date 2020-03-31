«Вечера с симфоническим оркестром» от филармонии: онлайн-трансляция концерта на Сиб.фм

сегодня 19:07 Поделиться

Фото с сайта Новосибирской областной филармонии

Для того чтобы занять жителей Новосибирска и области, коллектив филармонии подготовил трансляции концертов; Сиб.фм предлагает послушать концерт из цикла «Абонемент №1».

Во время режима самоизоляции учреждения культуры продолжают практиковать онлайн-трансляции. Музыканты Новосибирской областной филармонии каждый вечер предлагают послушать онлайн-трансляции концертов.

Во вторник, 7 апреля, Новосибирская областная филармония предлагает онлайн-трансляцию концерта из цикла «Абонемент №1» «Вечера с симфоническим оркестром – 1». В программе прозвучат увертюры и арии из опер.

Прямая трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Сиб.фм организовал трансляцию из Новосибирской областной филармонии.

Напомним, 6 апреля Сиб.фм опубликовал полную программу онлайн-трансляций культурных мероприятий до 10 апреля.