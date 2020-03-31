"Вернётся и Пётр I": бобёр на набережной шокировал жителей Петербурга
Скриншот из Instagram
Жители Санкт-Петербурга удивились внезапному появлению редкого для города животного; бобёр спокойно прогуливался по набережной.
Бобёр вышел прогуляться на улицы Санкт-Петербурга. Видео записали прохожие на Смольной набережной, когда дикое животное спокойно переходило дорогу. Как сообщает издание Online47, местных жителей шокировало появление бобра в городе. Одна из комментаторов в Instagram очень эмоционально отреагировала на неожиданную встречу.
"Это же бобер! На набережной! Что он тут делает?!", — удивилась девушка.
Бобра, кстати, не смутило, что за ним пристально наблюдали люди. Он перешёл дорогу, а затем окунулся в Неву. Как заметили некоторые местные жители, это своеобразный способ соблюдать режим самоизоляции.
"Карантин делает свое дело, природа оживает, в город вернулись бобры", — отметил Антон Александров.
Некоторые и вовсе считают, что через некоторое время усиленной изоляции на улицы Петербурга может выйти не только бобёр.
"Люди, сидите дома! Вернулись бобры, вернется и Петр Первый", — пишет девушка.
Напомним, 3 апреля выборгский врач посоветовал горожанам не верить в мифы о коронавирусе.
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