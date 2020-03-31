"Вернётся и Пётр I": бобёр на набережной шокировал жителей Петербурга

сегодня 23:45 Поделиться

Скриншот из Instagram

Жители Санкт-Петербурга удивились внезапному появлению редкого для города животного; бобёр спокойно прогуливался по набережной.

Бобёр вышел прогуляться на улицы Санкт-Петербурга. Видео записали прохожие на Смольной набережной, когда дикое животное спокойно переходило дорогу. Как сообщает издание Online47, местных жителей шокировало появление бобра в городе. Одна из комментаторов в Instagram очень эмоционально отреагировала на неожиданную встречу.

"Это же бобер! На набережной! Что он тут делает?!", — удивилась девушка.

Бобра, кстати, не смутило, что за ним пристально наблюдали люди. Он перешёл дорогу, а затем окунулся в Неву. Как заметили некоторые местные жители, это своеобразный способ соблюдать режим самоизоляции.

"Карантин делает свое дело, природа оживает, в город вернулись бобры", — отметил Антон Александров.

Некоторые и вовсе считают, что через некоторое время усиленной изоляции на улицы Петербурга может выйти не только бобёр.

"Люди, сидите дома! Вернулись бобры, вернется и Петр Первый", — пишет девушка.

Напомним, 3 апреля выборгский врач посоветовал горожанам не верить в мифы о коронавирусе.