Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Видео: ОМОН встречает прилетевших из Таиланда новосибирцев, которые отправятся на карантин

сегодня 20:53

Скриншот из видео "РИА-Новости"

В Новосибирск прилетел ещё один вывозной рейс с жителями региона из Таиланда; в Толмачёво их встречал ОМОН.

Очередной самолёт с жителями Новосибирска приземлился в аэропорту Толмачёво около часа назад. Видео с кадрами из аэропорта опубликовано в Telegram-канале "РИА-Новости" сегодня, 7 апреля. На кадрах видно, как пассажиров рейса Бангкок-Новосибирск охраняют сотрудники полиции и бойцы ОМОНа — они не подпускают к ним журналистов.

На прошлой неделе Росавиация заявила об отмене всех вывозных рейсов из-за границы на неопределённый срок. Позже это ограничение сняли. Как сообщает "РИА-Новости", сегодня авиакомпания S7 получила разрешение на три рейса: Токио-Владивосток, Бангкок-Иркутск и Бангкок-Новосибирск. По данным Flightradar, самолёт приземлился в Толмачёво в 18:47 по местному времени. Точное количество пассажиров на борту не сообщается, однако максимальная загрузка судна A-321 — 203 пассажира, из которых 195 это эконом-класс.

Ранее всех прибывших из-за границы новосибирцев помещали в обсерваторы на базе санаториев "Обские зори" и "Лунный камень". Позже власти Новосибирской области разрешили проходить двухнедельный карантин жителям региона на дому. Это не касается граждан из соседних субъектов — в обсерваторах сейчас находятся жители Иркутской области, а ранее туда поместили около 40 красноярцев. Накануне жители Красноярского края отправились домой специальными рейсами.

Напомним, на прошлой неделе вернувшаяся из Таиланда сибирячка рассказала о жизни в обсерваторе.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

новосибирск
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

92959
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
86438
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
84846
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
74464
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73870
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
53962
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
51671
В России изменили правила техосмотра: кому не надо ехать на СТО