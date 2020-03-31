Видео: ОМОН встречает прилетевших из Таиланда новосибирцев, которые отправятся на карантин

сегодня 20:53 Поделиться

Скриншот из видео "РИА-Новости"

В Новосибирск прилетел ещё один вывозной рейс с жителями региона из Таиланда; в Толмачёво их встречал ОМОН.

Очередной самолёт с жителями Новосибирска приземлился в аэропорту Толмачёво около часа назад. Видео с кадрами из аэропорта опубликовано в Telegram-канале "РИА-Новости" сегодня, 7 апреля. На кадрах видно, как пассажиров рейса Бангкок-Новосибирск охраняют сотрудники полиции и бойцы ОМОНа — они не подпускают к ним журналистов.

На прошлой неделе Росавиация заявила об отмене всех вывозных рейсов из-за границы на неопределённый срок. Позже это ограничение сняли. Как сообщает "РИА-Новости", сегодня авиакомпания S7 получила разрешение на три рейса: Токио-Владивосток, Бангкок-Иркутск и Бангкок-Новосибирск. По данным Flightradar, самолёт приземлился в Толмачёво в 18:47 по местному времени. Точное количество пассажиров на борту не сообщается, однако максимальная загрузка судна A-321 — 203 пассажира, из которых 195 это эконом-класс.

Ранее всех прибывших из-за границы новосибирцев помещали в обсерваторы на базе санаториев "Обские зори" и "Лунный камень". Позже власти Новосибирской области разрешили проходить двухнедельный карантин жителям региона на дому. Это не касается граждан из соседних субъектов — в обсерваторах сейчас находятся жители Иркутской области, а ранее туда поместили около 40 красноярцев. Накануне жители Красноярского края отправились домой специальными рейсами.

Напомним, на прошлой неделе вернувшаяся из Таиланда сибирячка рассказала о жизни в обсерваторе.