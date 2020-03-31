Волонтёры Западно-Сибирской магистрали помогают ветеранам железнодорожных предприятий в период самоизоляции

сегодня 18:37 Поделиться

Фото предоставлено службой корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Волонтёрский отряд Западно-Сибирской железной дороги присоединился к акции помощи ветеранам и пенсионерам железнодорожного транспорта в неблагоприятных эпидемиологических условиях; добровольцы покупают и доставляют продукты питания одиноким пожилым людям.

Посредством горячих линий и содействия кадровой службы Западно-Сибирской магистрали, советов ветеранов, волонтёров организовано оказание адресной помощи. Под особым контролем одинокие пожилые люди – их на магистрали около 900.

Добровольческий отряд взаимодействует с советами ветеранов железной дороги в регионах (Омский, Новосибирский, Алтайский, Кузбасский). В каждом из них работает горячая линия, куда поступают заявки от пенсионеров. Кураторы волонтёрских отрядов, координируя действия с председателями советов ветеранов, обзванивают пожилых людей, напоминают им о необходимости оставаться дома, рассказывают о мерах профилактики и предлагают свою помощь.

По сформированным заявкам волонтёры-железнодорожники в максимально короткие сроки оказывают помощь ветеранам и пенсионерам на местах. В задачи участников волонтёрского движения входит покупка и доставка продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости.

Для добровольцев магистрали разработана памятка, в которой чётко обозначена последовательность работы, алгоритм действий при доставке лекарственных средств, описаны меры предосторожности и порядок действий. Проводится инструктаж о мерах личной безопасности. Все добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, а передача всего необходимого (продуктов, лекарств) осуществляется без контакта и входа в жилые помещения.

Различной помощью волонтёров Западно-Сибирской магистрали за последнюю неделю уже воспользовались более 60 ветеранов и пенсионеров.

Волонтёрский отряд Западно-Сибирской железной дороги образован в 2017 году. В составе отряда – 300 добровольцев из числа железнодорожников.