Всего один показатель: учёные выяснили, как определить тяжесть коронавирусной инфекции по простому анализу крови

сегодня 10:08 Поделиться

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Анализ крови может определить тяжесть состояния больного с коронавирусом; по количеству тромбоцитов в крови пациента можно судить о протекании заболевания.

Учёные проанализировали ряд научных статей об уровне тромбоцитов у пациентов с коронавирусом и изучили почти две тысячи истории болезней. Выяснилось, что уровень этих компонентов крови значительно падал у пациентов, лечение которых закончилось летальным исходом, сообщают «Известия».

Исследователи изучили истории болезни 1779 пациентов, 399 (22,4 %) из них находились в тяжёлом состоянии. Сравнив показатели клинических анализов, учёные сделали вывод, что низкое количество тромбоцитов связано с повышенным риском тяжёлого течения заболевания и смертности у пациентов с коронавирусом.

Российские специалисты считают, что это перспективная методика мониторинга здоровья при COVID-19. Более того, сдать такой анализ можно в любой клинической лаборатории уже сейчас, поэтому врачам не потребуется новых технических решений и больших финансовых затрат.

Научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада отметил, что результаты исследования помогут в мониторинге состояния заразившихся и принятии врачебных решений.

Дело в том, что уровень тромбоцитов отражает некоторые стороны состояния системы гемостаза, функция которой заключается в сохранении жидкого состояния крови, остановке кровотечений при повреждениях стенок сосудов и растворении тромбов. Нарушение работы этой системы говорит о сбоях организма, что в какой-то степени может свидетельствовать о резком ухудшении его работы в целом.

Напомним, по данным на утро 7 апреля, количество заражённых коронавирусом в мире превысило 1,3 миллиона человек.