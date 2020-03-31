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"За руку я ее не держал": Надежда Бабкина заразилась коронавирусом

сегодня 00:11

Скриншот из видео "Вечерний Ургант"

У российской артистки Надежды Бабкиной обнаружили коронавирусную инфекцию; она госпитализирована с пневмонией.

Народная артистка России Надежда Бабкина оказалась в больнице с положительным результатом анализа на коронавирус. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил Telegram-канал Mash. По данным источников канала, Бабкиной стало плохо ещё 1 апреля — её госпитализировали с пневмонией.

Mash утверждает, что госпитализацию артистки подтвердил её сын Данила Заседателев.

"Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть", — цитирует канал родственника Бабкиной.

Это не первый случай, когда звёзды российской эстрады попадают с больницу с коронавирусной инфекцией. Сегодня из Коммунарки выписали певца Льва Лещенко, который болел коронавирусом почти две недели. Так же на прошлой неделе из клиники вышел певец Игорь Николаев — артист был на одной вечеринке с Лещенко, однако наличие вируса у него не подтвердилось.

Напомним, сегодня в Москве скончались ещё два пациента с коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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коронавирус

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