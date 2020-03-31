Заразились работники одного предприятия: в Омске сразу у трёх сотрудников нефтезавода подтвердили коронавирус

сегодня 16:23 Поделиться

Фото с сайта «Газпромнефть»

В Омске за прошедшие сутки выявлено сразу четыре случая заболевания коронавирусом; три из них подтверждены у работников одного предприятия.

За прошедшие сутки в Омской области выявили четыре новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб России.

Трое из вновь выявленных больных – сотрудники Омского нефтеперерабатывающего завода.

ОНПЗ попал в список предприятий, на которые не распространялся режим нерабочих дней и самоизоляции.

О выявлении случаев коронавируса сообщили на сайте предприятия. Как говорится в официальном источнике, тесты дали положительный результат по время массового обследования работников завода. У сотрудников коронавирус протекал бессимптомно.

Как сообщает сайт ОНПЗ, тестирование сотрудников предприятия будет продолжаться в соответствии с планом.

Несмотря на выявленные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, предприятие не будет останавливать работу.

Напомним, в России сегодня установлен новый рекорд по суточному заболеванию коронавирусом: плюс 1154 человека.