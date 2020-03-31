Заразились работники одного предприятия: в Омске сразу у трёх сотрудников нефтезавода подтвердили коронавирус
Фото с сайта «Газпромнефть»
В Омске за прошедшие сутки выявлено сразу четыре случая заболевания коронавирусом; три из них подтверждены у работников одного предприятия.
За прошедшие сутки в Омской области выявили четыре новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб России.
Трое из вновь выявленных больных – сотрудники Омского нефтеперерабатывающего завода.
ОНПЗ попал в список предприятий, на которые не распространялся режим нерабочих дней и самоизоляции.
О выявлении случаев коронавируса сообщили на сайте предприятия. Как говорится в официальном источнике, тесты дали положительный результат по время массового обследования работников завода. У сотрудников коронавирус протекал бессимптомно.
Как сообщает сайт ОНПЗ, тестирование сотрудников предприятия будет продолжаться в соответствии с планом.
Несмотря на выявленные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, предприятие не будет останавливать работу.
Напомним, в России сегодня установлен новый рекорд по суточному заболеванию коронавирусом: плюс 1154 человека.
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