«Ждём уровень воды до 420 сантиметров»: глава новосибирского МЧС сообщил о возможном подтоплении 14 населённых пунктов

сегодня 12:42 Поделиться

Фото «Метео.ру»

В Новосибирской области весеннее половодье может затопить 14 населённых пунктов в 10 районах Новосибирской области; глава МЧС назвал самые уязвимые территории.

В МЧС ожидают сложный сценарий прохождения весеннего паводка в Новосибирской области. По данным главы ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, под угрозой подтопления рискуют оказаться 14 населённых пунктов в 10 районах Новосибирской области.

«Больше всего у нас вопросов вызывают реки Бакса в Колыванском районе и Карасук в Краснозёрском и Кочковском районах. В Колывани вызывает опасение возможное подтопление села Пихтовка. Особенное опасение – в Кочковском районе из-за разлива реки Карасук. Под подтопление там могут попасть населённые пункты Кочки, Решёты, Черновка и Красная Сибирь», – сообщил Виктор Орлов.

Уровень воды в Оби ожидается на уровне 420 сантиметров. Подтопления дачных обществ начинаются при отметке уровня реки в 360 сантиметров. Риск подтопления сохраняется для девяти садовых обществ в Первомайском и Советском районах Новосибирска.

На территории районов, подверженных подтоплению, уже готовятся к развороту 15 пунктов временного размещения граждан.

По словам Виктора Орлова, осталось решить вопрос размещения людей в соответствии с требованиями борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

С завтрашнего дня начинается авиационная разведка состояния малых рек на территории Новосибирской области. В случае необходимости с 9 апреля могут начаться взрывные работы.

Напомним, 2 апреля в мэрии Новосибирска озвучили неблагоприятный прогноз по паводку на территории мегаполиса.