Звёздная болезнь: Куриленко, Лещенко, Бабкина – коронавирус не щадит известных россиян
Фото из архива Сиб.фм
Коронавирусу оказались подвержены не только простые россияне, но и звёзды шоу-бизнеса; Сиб.фм решил вспомнить, кого из богатых и знаменитых не обошла болезнь. В списке набралось достаточно фамилий звёзд эстрады, литературы и медицины: Лещенко, Бабкина, Акунин, Проценко, который жал руку Путину. С чего всё начиналось и к чему пришло на 7 апреля – читайте в нашем обзоре.
Одной из первых о том, что подхватила коронавирус, сообщила актриса Ольга Куриленко. В России уроженку Украины считают отечественной звездой, которая смогла покорить Голливуд.
15 марта звезда написала в своём Instagram, что у неё обнаружили коронавирус. На тот момент болезнь у Ольги длилась уже неделю.
«Сижу в изоляции дома с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и относитесь к этому серьёзно!» – написала актриса в своей публикации.
26 марта с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке госпитализировали Льва Лещенко.
В стационар Лев Валерьянович поступил с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
После дообследования и новых тестов Лещенко подтвердили диагноз COVID-19.
«В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось – наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», – написал тогда в Facebook Денис Проценко.
6 апреля Льва Лещенко выписали из больницы. Он, несмотря на то, что входит в группу риска из-за возраста, смог победить болезнь.
Однако на карантине звезде эстрады придётся остаться ещё надолго.
После известия о подтверждении коронавируса у Льва Лещенко в кругу российских звёзд случился переполох. Многие из них были на дне рождения сестры Игоря Крутого и близко общались со Львом Валерьяновичем.
В конце марта плохо себя почувствовал Игорь Николаев. С симптомами коронавирусной инфекции его госпитализировали в Коммунарку. Диагноз у певца и композитора не подтвердился. 5 апреля Николаева отпустили домой.
Опасения охватили и ведущего Андрея Малахова, на чьей передаче был Лещенко после того самого дня рождения, и Ларису Рубальскую, и Геннадия Хазанова, и Ангелину Вовк, которые также были гостями в студии. Пока данных о наличии или отсутствии у них COVID-19 – нет.
Забила тревогу и Лера Кудрявцева, которая тоже была на именинной вечеринке. Она пообещала сообщить о результатах тестов и призвала всех россиян проявить ответственность и без лишней необходимости не выходить на улицу.
Подозрения на коронавирус не подтвердились у матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой. Её госпитализировали в Коммунарку 26 марта.
Певица Наталья Ветлицкая, находясь в Испании, попала с недомоганием в госпиталь, где сдала тесты на коронавирус.
Как рассказала в Instagram сама Ветлицкая, у неё взяли анализ: «В документе написано, что это, возможно, вот этот вирус».
В последний день марта стало известно, что коронавирусом заболел человек, который спасал от заболевания Лещенко и сотни других пациентов. Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке, закрылся в кабинете: у него диагностировали положительный диагноз на COVID-19.
За несколько дней до выявления у Проценко коронавируса в больнице в Коммунарке побывали Владимир Путин, Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.
В марте же о своей болезни сообщил известный писатель Григорий Чхартишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин.
«Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)», – написал в Facebook Акунин.
Позже писатель сообщил о том, как развивалось заболевание у него и его жены. У супруги коронавирус был в лёгкой форме с небольшой температурой, головной болью и пропажей обоняния, а у Бориса Акунина наблюдался «паршивый затяжной грипп с высокой температурой».
Известие о том, что коронавирус обнаружили у звезды народной песни Надежды Бабкиной, в понедельник, 6 апреля, прозвучало, как гром среди ясного неба. Информацию подтвердил сын звезды.
Утром 7 апреля стало известно, что диагноз Бабкиной пока окончательно не установлен.
В одной из частных клиник Москвы её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, предварительно введя в искусственную кому.
Как сообщили медики, диагноз мог не подтвердиться из-за мутации вируса. Пробы будут повторять.
Богатые и знаменитые, как и простые смертные, не обладают иммунитетом к коронавирусу.
Берегите себя и своих близких!
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