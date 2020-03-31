Звёздная болезнь: Куриленко, Лещенко, Бабкина – коронавирус не щадит известных россиян

сегодня 14:21 Поделиться

Фото из архива Сиб.фм

Коронавирусу оказались подвержены не только простые россияне, но и звёзды шоу-бизнеса; Сиб.фм решил вспомнить, кого из богатых и знаменитых не обошла болезнь. В списке набралось достаточно фамилий звёзд эстрады, литературы и медицины: Лещенко, Бабкина, Акунин, Проценко, который жал руку Путину. С чего всё начиналось и к чему пришло на 7 апреля – читайте в нашем обзоре.

Девушка Бонда

Одной из первых о том, что подхватила коронавирус, сообщила актриса Ольга Куриленко. В России уроженку Украины считают отечественной звездой, которая смогла покорить Голливуд.

15 марта звезда написала в своём Instagram, что у неё обнаружили коронавирус. На тот момент болезнь у Ольги длилась уже неделю.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и относитесь к этому серьёзно!» – написала актриса в своей публикации.

Соловей российский

26 марта с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке госпитализировали Льва Лещенко.

В стационар Лев Валерьянович поступил с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

После дообследования и новых тестов Лещенко подтвердили диагноз COVID-19.

«В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось – наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», – написал тогда в Facebook Денис Проценко.

6 апреля Льва Лещенко выписали из больницы. Он, несмотря на то, что входит в группу риска из-за возраста, смог победить болезнь.

Однако на карантине звезде эстрады придётся остаться ещё надолго.

Переполох в звёздном королевстве

После известия о подтверждении коронавируса у Льва Лещенко в кругу российских звёзд случился переполох. Многие из них были на дне рождения сестры Игоря Крутого и близко общались со Львом Валерьяновичем.

В конце марта плохо себя почувствовал Игорь Николаев. С симптомами коронавирусной инфекции его госпитализировали в Коммунарку. Диагноз у певца и композитора не подтвердился. 5 апреля Николаева отпустили домой.

Опасения охватили и ведущего Андрея Малахова, на чьей передаче был Лещенко после того самого дня рождения, и Ларису Рубальскую, и Геннадия Хазанова, и Ангелину Вовк, которые также были гостями в студии. Пока данных о наличии или отсутствии у них COVID-19 – нет.

Забила тревогу и Лера Кудрявцева, которая тоже была на именинной вечеринке. Она пообещала сообщить о результатах тестов и призвала всех россиян проявить ответственность и без лишней необходимости не выходить на улицу.

Подозрения на коронавирус не подтвердились у матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой. Её госпитализировали в Коммунарку 26 марта.

Певица Наталья Ветлицкая, находясь в Испании, попала с недомоганием в госпиталь, где сдала тесты на коронавирус.

Как рассказала в Instagram сама Ветлицкая, у неё взяли анализ: «В документе написано, что это, возможно, вот этот вирус».

Лечил и заразился

В последний день марта стало известно, что коронавирусом заболел человек, который спасал от заболевания Лещенко и сотни других пациентов. Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке, закрылся в кабинете: у него диагностировали положительный диагноз на COVID-19.

За несколько дней до выявления у Проценко коронавируса в больнице в Коммунарке побывали Владимир Путин, Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Коронавирусный гамбит»

В марте же о своей болезни сообщил известный писатель Григорий Чхартишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин.

«Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)», – написал в Facebook Акунин.

Позже писатель сообщил о том, как развивалось заболевание у него и его жены. У супруги коронавирус был в лёгкой форме с небольшой температурой, головной болью и пропажей обоняния, а у Бориса Акунина наблюдался «паршивый затяжной грипп с высокой температурой».

«Казачка Надя чёрта не боится»

Известие о том, что коронавирус обнаружили у звезды народной песни Надежды Бабкиной, в понедельник, 6 апреля, прозвучало, как гром среди ясного неба. Информацию подтвердил сын звезды.

Утром 7 апреля стало известно, что диагноз Бабкиной пока окончательно не установлен.

В одной из частных клиник Москвы её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, предварительно введя в искусственную кому.

Как сообщили медики, диагноз мог не подтвердиться из-за мутации вируса. Пробы будут повторять.

Богатые и знаменитые, как и простые смертные, не обладают иммунитетом к коронавирусу.

Берегите себя и своих близких!