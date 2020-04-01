Медицинские маски по 40 рублей за штуку завезли в городские аптеки Новосибирска

сегодня 16:02 Поделиться

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Партия медицинских масок доставлена сегодня в Новосибирск; средства защиты будут продавать в муниципальных аптеках.

330 тысяч масок поступило 8 апреля в Новосибирск. Сегодня же они будут доставлены в городские аптеки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Это примерно трёхгодовой объём продаж в обычное время. Насколько хватит этой партии, предсказать сейчас сложно», – отметил директор МП «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Шеин.

По его словам, для доставки масок в муниципальные аптеки привлекается весь транспорт новосибирской аптечной сети. К вечеру маски поступят в продажу, и жители смогут их приобрести.

«В зависимости от спроса, чтобы исключить спекуляцию, возможно, будет введено ограничение – максимум пять штук одному покупателю. Стоимость одной маски из этой партии – 40 рублей», – уточнили в мэрии.

Сейчас руководство МП НАС совместно с департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска ведут переговоры о дальнейших поставках.

«Мы ежедневно будем следить за количеством выбытия и, собрав статистику за два-три дня, будем понимать, насколько этой партии может хватить. Переговоры с поставщиками мы не прекращаем, будем договариваться о следующей партии», – подчеркнул Дмитрий Шеин.

Напомним, 3 апреля в Сибири начались проверки завышения цен на медицинские маски.