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Адреса зараженных коронавирусом в Омске утекли в сеть

сегодня 01:24

В открытом доступе появился список адресов, откуда забирали заражённых коронвирусом омичей; официального подтверждения этой информации пока нет.

В сети опубликовали список адресов, где выявили заражённых коронавирусом жителей Омска. Об этом 7 апреля сообщили местные СМИ со ссылкой на "собственные источники". По данным изданий, все адреса находятся недалеко друг от друга — большая часть из них в одном округе.

При этом официальные структуры не комментируют сведения, которые приводят СМИ. По данным источников, подъезды домов, где выявляли больных, дезинфицировали.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в Омске за прошедшие сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Трое из них — сотрудники местного нефтеперерабатывающего завода, однако диагноз у них пока предварительный. Всего в регионе на 8 апреля 14 заражённых.

Напомним, сегодня в Алтайском крае выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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