«Бессмертный полк»: впервые за 20 лет колонны с портретами героев не выйдут на улицы

сегодня 18:09 Поделиться

Фото из архива Сиб.фм

Организатор «Бессмертного полка» Сергей Лапенков предложил домашние варианты проведения акции; любая массовость в условиях COVID-19 – это сумасшествие.

Организатор шествия «Бессмертного полка» Сергей Лапенков предложил в условиях COVID-19 в этом году провести акцию в социальных сетях, а не выходить с плакатами на улицу.

Шествие в колонне с портретом своего героя он предлагает заменить 9 мая «личной историей»: посидеть с родными за столом, сходить на кладбище, почтить память предков. И поделиться своими историями в социальных сетях.

«"Бессмертный полк" сидит дома. Любая массовость в условиях COVID 19 – это сумасшествие», – заявил автор акции Сергей Лапенков в интервью «Курьер. Среда. Бердск».

По мнению Лапенкова, при нынешнем развитии ситуации с коронавирусом карантин могут продлить в России до конца июня. Поэтому организаторы акции предлагают несколько сценариев чествования героев.

Рассказать о вашем герое в социальных сетях: сделайте фото своей семьи с вашим героем и расскажите о его боевом пути. Разместите историю с хештегом #Бессмертныйполкдома и #мойполкдома.

Ваша история может попасть в онлайн-трансляцию #Бессмертныйполкдома на сайте moypolk.ru.

На сайте «Бессмертного полка» можно разместить фотографии ваших ветеранов и рассказать о них.

На сайте «Бессмертного полка» к 9 мая появится шаблон аватарки с журавликом, которую каждый желающий сможет разместить на своей странице со своим фото или фото своего ветерана.

Напомним, 2 апреля мэр Новосибирска рассказал, отменят ли в городе парад Победы из-за коронавируса.