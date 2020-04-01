Безработные смогут получить выплату на детей от 3 до 7 лет без справок с работы – Путин

сегодня 20:00 Поделиться

Президент РФ поручил не учитывать прошлогодний доход семьи при выплате детских пособий; это будет касаться тех, кто остался без работы.

Семьям, оставшимся без работы в период эпидемии коронавируса, будут выплачивать детские пособия без справок о доходах за прошлый год. Об этом во время селекторного совещания с губернаторами 8 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка», – заявил он.

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, Путин предлагает в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке – сейчас это МРОТ (12 130 рублей).