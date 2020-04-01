Более 30 новых случаев: коронавирус официально подтвердили в 10 регионах Сибири

сегодня 15:51 Поделиться

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В регионах Сибири на 14:00 8 апреля коронавирус подтверждён ещё у 31 жителя. Лидером по количеству новых случаев стали Красноярский край и Бурятия.

Самый большой прирост заболевших в регионах Сибири выявлен в Красноярском крае и Бурятии – по плюс 7 новых случаев за сутки. В Красноярске шестеро – жители краевого центра, ещё один заболевший – Курагинского района. По сообщению краевого Роспотребнадзора, все они находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. В Бурятии число заболевших увеличилось до 54. Круг контактных лиц превышает 2180 человек.

Всего на один случай меньше в Алтайском крае, где коронавирус подтверждён у шести человек. Пятеро из них, в том числе один ребёнок, контактировали с ранее заболевшим. Таким образом, в регионе выявлены уже 18 человек с COVID-19, 11 из них – контактировавшие с ранее заражёнными.

В Забайкальском крае выявлены три новых случая, в Новосибирской и Кемеровской областях по два, в Хакасии, Омской, Томской областях и Якутии ещё по одному.

Напомним, в Новосибирской области один из случаев заражения – на территории региона.