Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Более 30 новых случаев: коронавирус официально подтвердили в 10 регионах Сибири

сегодня 15:51

Фото с сайта pixabay.com

В регионах Сибири на 14:00 8 апреля коронавирус подтверждён ещё у 31 жителя. Лидером по количеству новых случаев стали Красноярский край и Бурятия.

Самый большой прирост заболевших в регионах Сибири выявлен в Красноярском крае и Бурятии – по плюс 7 новых случаев за сутки. В Красноярске шестеро – жители краевого центра, ещё один заболевший – Курагинского района. По сообщению краевого Роспотребнадзора, все они находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. В Бурятии число заболевших увеличилось до 54. Круг контактных лиц превышает 2180 человек.

Всего на один случай меньше в Алтайском крае, где коронавирус подтверждён у шести человек. Пятеро из них, в том числе один ребёнок, контактировали с ранее заболевшим. Таким образом, в регионе выявлены уже 18 человек с COVID-19, 11 из них – контактировавшие с ранее заражёнными.

В Забайкальском крае выявлены три новых случая, в Новосибирской и Кемеровской областях по два, в Хакасии, Омской, Томской областях и Якутии ещё по одному.

Напомним, в Новосибирской области один из случаев заражения – на территории региона.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

Сибирь
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

86750
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
85320
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
74837
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
74428
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
54210
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
50473
Пытаются поднять настроение: соцсети наводнили первоапрельские мемы про самоизоляцию
49190
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля