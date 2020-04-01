Чихал и кашлял на прохожих: в Белгороде полиция ищет мужчину, заявившего, что у него коронавирус

сегодня 16:24 Поделиться

Кадр из видео

Ролик в соцсетях взбудоражил местных жителей и полицию в Белгороде; на кадрах видно, как на центральной улице города демонстративно чихает и кашляет подвыпивший мужчина.

Полиция Белгорода проводит проверку по факту публикации в СМИ нашумевшего видео. Правоохранители пытаются выяснить личность главного героя ролика, сообщил «РИА Новости» начальник отдела информации УМВД по региону Алексей Гончарук.

На кадрах видео – молодая пара, которая выпивает на центральной улице, при этом парень демонстративно чихает и кашляет на прохожих, заявляя, что болен коронавирусом. Девушка сначала пытается помешать ему, но потом смеётся. На самом ли деле у молодого человека симптомы коронавируса, или же он неудачно шутит – покане известно.

Видео опубликовал Telegram-канал «Белгород №1», отметив, что его прислали жители одной из центральных улиц, под окнами которых молодые люди сидят уже час.

Как рассказал Алексей Гончарук, когда полиция обнаружила видео, она немедленно выехала на место, но там уже никого не было.

«Было бы хорошо, если бы наши граждане не только снимали подобные инциденты на видео и выкладывали в интернет, но и параллельно вызывали полицию. Если бы они это сделали сразу, полиция прибыла бы на место через две минуты», – подчеркнул представитель полиции.

Напомним, по данным на утро 8 апреля, коронавирусом в России заразились больше 8,5 тысячи человек.