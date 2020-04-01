Доплаты врачам, налоговые каникулы для бизнеса, поддержка семей с детьми – главные тезисы из выступления Путина

сегодня 20:37 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com, с сайта kremlin.ru, пресс-службы минздрава Новосибирской области, Дениса Винокурова

Сегодня, 8 апреля, российский лидер уже в третий раз за месяц раздал поручения, направленные на поддержку населения в условиях эпидемии коронавируса; рассказываем, кому Владимир Путин велел помочь на этот раз.

Эпидемия коронавируса в России сказалась почти на всех сферах жизни в стране – бизнес несёт миллионные убытки, здравоохранение работает на износ, население пребывает в тягостном ожидании окончания затянувшейся безработицы.

Сегодня, 8 апреля, президент Владимир Путин рассказал, как государство намерено помочь людям справиться с коронавирусным кризисом.

Доплаты медикам

В первую очередь глава государства акцентировал внимание на поддержке медиков, которые непосредственно работают с заражёнными коронавирусом пациентами.

«Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц.

Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей.

Для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в месяц.

Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей».

Также российский лидер предложил установить для медработников повышенные страховые гарантии за счёт федерального бюджета.

«Так, как это сделано для личного состава Вооружённых сил России», – сказал Путин.

Поддержка бизнеса

Из-за эпидемии коронавируса в стране многие предприятия оказались на грани банкротства. Поэтому кроме принятых ранее мер – о снижении размера социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза – с 30 до 15 процентов – было решено задействовать механизмы экстренной, дополнительной помощи.

«Предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как мы это уже сделали для микропредприятий.

Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев», – объявил Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что предпринимателям не придётся впоследствии одномоментно гасить накопившиеся долги.

«Мы реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», – сказал президент.

Безработным родителям прибавят денег

Помощь от государства традиционно получат и семьи с детьми. 7 апреля президент подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне.

Кроме того, глава государства пообещал, что уже в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет включительно.

«Когда предлагал это решение в Послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих "просели", нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам.

Поэтому для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут её получать. Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи», – объяснил механизм президент.

Владимир Путин также подчеркнул, что особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные.

В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые уже положены семьям с детьми, они в ближайшие три месяца дополнительно будут получать ещё по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Выплаты — без формальностей

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке – 12 тысяч 130 рублей.

«Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке.

Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», – призвал Владимир Путин.

Напомним, полный текст обращения президента можно найти здесь.