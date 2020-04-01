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Два квадратных метра на человека: магазины в России ограничивают количество покупателей

сегодня 13:26

Фото с сайта pixabay.com

Социальная дистанция признана одним из наиболее эффективных методов сдерживания распространения коронавирусной инфекции; власти и руководство супермаркетов обсуждают вопрос, сколько человек одновременно могут находиться в торговом зале.

Безопасной для нераспространения коронавирусной инфекции считается дистанция 2 квадратных метра на человека. Именно из этой величины будут исходить ритейлеры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В теории, если площадь торгового зала 50 квадратных метров, то одновременно в нём могут находиться не более 25 человек. При этом крупные торговые сети готовы добровольно пойти на такой шаг. Об этом сообщила газета «Известия».

Роспотребнадзор, Минпромторг и другие ведомства обсуждают возможность по ограничению числа покупателей в торговом зале магазинов. Некоторые ритейлеры уже начали внедрять такую схему, основываясь на рекомендациях.

По словам пресс-секретаря Ассоциации компаний розничной торговли Ильи Власенко, точных расчётов о том, какое количество покупателей должно находиться в торговом зале, пока нет. При этом необходимо учитывать план магазина.

«В зависимости от формы помещения, этот принцип может применяться по-разному. Отдельные расчёты нужны для узкого пространства коридорного типа и для квадратных помещений», – рассказал Илья Власенко.

Эти рекомендации будут актуальными для магазинов форматов «у дома», площадь которых 50-150 квадратных метров. Именно на них сейчас приходится основная нагрузка. При этом ритейлу нужно будет решить вопрос и по организации покупателей за пределами торгового зала. Может понадобиться разметка на асфальте, чтобы люди в очереди стояли на безопасном расстоянии друг от друга.

Напомним, 8 апреля стало известно о том, что в Новосибирской области режим самоизоляции снимать преждевременно.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

безопасность
торговля
коронавирус

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