Два новых обсерватора для карантина из-за коронавируса появились в Новосибирске: стало известно, куда отправляют прилетевших из-за границы сибиряков

сегодня 00:31 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Сегодня из Таиланда вывозным рейсом прибыли новосибирцы — все они обязаны пройти двухнедельный карантин; туристы сообщают, что кого-то заселили в санаторий классом выше, а кого-то отправили в детский лагерь.

Некоторых прибывших из Таиланда жителей Новосибирской области и соседних регионов начали отправлять на карантин в санаторий "Парус" и детский лагерь "Тимуровец". Об этом Сиб.фм сообщили несколько пассажиров рейса Бангкок — Новосибирск, который приземлился в Толмачёво сегодня вечером, 7 апреля. По их словам, сейчас туристов расселяют в четыре санатория: два из них уже были известны ранее — это "Обские зори" в Мочище и "Лунный камень" на улице Жуковского. Однако теперь, как заявляют пассажиры, обсерваторы создали на базе ещё двух объектов.

"Мы только что прилетели из Бангкока, нас отвезли в детский лагерь. Теперь я понимаю, почему люди в Новосибирске такие суровые и закаленные. Да на их детские лагеря посмотрите", — пишет девушка.

К сообщению сибирячка прикрепила несколько видео из лагеря "Тимуровец" в Бердске. На кадрах видно, как выглядят комнаты лагеря изнутри.

О размещении на базе санатория "Парус", который находится в посёлке Кудряшовский, Сиб.фм рассказала бывшая постоялица обсерватора в "Обских зорях". Согласно постановлению губернатора Новосибирской области, жителей региона отпустили на изоляцию домой, а гостям из соседних — предложили переехать в санаторий классом выше.

"Иногородним было предложено переехать в более комфортные условия... Наши соседи из Барнаула переехали в санаторий "Парус", где условия существенно лучше, питание отличное и даже балкон для прогулок есть", — рассказала корреспонденту Сиб.фм одна из находящихся на изоляции сибирячек.

По её словам, попасть в этот санаторий по каким-то причинам смог не каждый.

"Насколько я поняла, предложили переехать в место более комфортное, но не уточнили куда. И многие решили не дёргаться — часть людей осталась в "Зорях". В "Парус", возможно, самых горластых берут! Люди активные, звонят и в приемную президенту, и в ведомства по защите прав человека... 4 апреля приезжали представители Роспотребнадзора в "Зори" и опрашивали, как кому живётся. После жалоб начали перевозить", — продолжает собеседник.

По словам собеседников, сейчас на базе нескольких санаториев расположились жители Иркутской, Томской и Кемеровской областей. Точное количество пассажиров, прибывших сегодня в Толмачёво, они назвать затрудняются. По их словам, в самолёте было около 170 человек.

Напомним, сегодня стало известно, что новосибирцев будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции с 8 апреля.