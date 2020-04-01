Два новых случая заражения COVID-19 подтверждены в Новосибирской области

сегодня 10:41 Поделиться

Количество подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Новосибирске увеличилось; за сутки заражение выявлено ещё у двух человек.

По данным оперативного штаба на 10 утра 8 апреля, в Новосибирской области увеличилось количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За сутки – два новых пациента. Один мужчина вернулся из Москвы. Второй в последнее время не выезжал из Новосибирска. Таким образом, количество зарегистрированных случаев в нашем регионе – 13.

Круг контактов вновь выявленных пациентов установлен. Специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники связываются с ними, чтобы поместить под медицинское наблюдение и сделать тесты.

В инфекционную больницу № 1 Новосибирска по состоянию на утро 8 апреля госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. В том числе 11 человек с подтверждённым диагнозом. У пяти из них контрольные тесты, взятые накануне, отрицательные. Сегодня их выписывают. Напомним, две пациентки были выписаны на прошлой неделе.