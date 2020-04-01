Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Два новых случая заражения COVID-19 подтверждены в Новосибирской области

сегодня 10:41

Количество подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Новосибирске увеличилось; за сутки заражение выявлено ещё у двух человек.

По данным оперативного штаба на 10 утра 8 апреля, в Новосибирской области увеличилось количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За сутки – два новых пациента. Один мужчина вернулся из Москвы. Второй в последнее время не выезжал из Новосибирска. Таким образом, количество зарегистрированных случаев в нашем регионе – 13.

Круг контактов вновь выявленных пациентов установлен. Специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники связываются с ними, чтобы поместить под медицинское наблюдение и сделать тесты.

В инфекционную больницу № 1 Новосибирска по состоянию на утро 8 апреля госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. В том числе 11 человек с подтверждённым диагнозом. У пяти из них контрольные тесты, взятые накануне, отрицательные. Сегодня их выписывают. Напомним, две пациентки были выписаны на прошлой неделе.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

86586
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
85092
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
74653
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
74150
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
54097
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
50242
Пытаются поднять настроение: соцсети наводнили первоапрельские мемы про самоизоляцию
49166
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля