Двоих детей госпитализировали в Новосибирске после поездки в Санкт-Петербург – у них подозревают коронавирус

сегодня 10:55 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

С подозрением на коронавирус в Новосибирске за последние сутки в больницу попали двое детей; накануне они побывали в Санкт-Петербурге.

Ещё двое детей в Новосибирске оказались в зоне риска — медики подозревают у них коронавирус. У малышей имеются симптомы ОРВИ. Кроме того, они недавно побывали в Санкт-Петербурге, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

Как сообщает региональный оперативный штаб, всего в ДГКБ № 3 находятся 15 детей с подозрением на COVID-19.

Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

Напомним, 8 апреля в Новосибирской области коронавирус подтвердился ещё у двоих мужчин.