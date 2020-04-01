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Двоих детей госпитализировали в Новосибирске после поездки в Санкт-Петербург – у них подозревают коронавирус

сегодня 10:55

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

С подозрением на коронавирус в Новосибирске за последние сутки в больницу попали двое детей; накануне они побывали в Санкт-Петербурге.

Ещё двое детей в Новосибирске оказались в зоне риска — медики подозревают у них коронавирус. У малышей имеются симптомы ОРВИ. Кроме того, они недавно побывали в Санкт-Петербурге, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

Как сообщает региональный оперативный штаб, всего в ДГКБ № 3 находятся 15 детей с подозрением на COVID-19.

Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

Напомним, 8 апреля в Новосибирской области коронавирус подтвердился ещё у двоих мужчин.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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