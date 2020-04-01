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Готовность территорий Новосибирской области к прохождению паводка оценил Андрей Травников

сегодня 19:33

Фото правительства Новосибирской области

В ходе вертолётного облёта территорий Ордынского, Кочковского, Краснозёрского и Новосибирского районов губернатор Андрей Травников оценил готовность региона к паводку; вместе с главой региона обстановку оценил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Оперативную обстановку и готовность региона к предстоящему паводку оценили губернатор Андрей Травников и начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. По словам главы региона, ситуация управляемая.

«Пролетели вдоль реки Карасук, пролетели вдоль Оби, осмотрели состояние некоторых гидротехнических сооружений, уровень воды, запас снега. Всё это позволяет оценивать ситуацию как достаточно спокойную, как минимум есть уверенность в том, что первая волна паводка на территории Новосибирской области пройдёт без каких-то серьёзных последствий для населённых пунктов, населения. Конечно, нельзя исключать локальных подтоплений отдельных домовладений, это мы видим уже и сегодня, но, тем не менее, масштабных последствий мы пока не ожидаем.

Мы видим, что во многих местах произведена расчистка русел малых рек, проведена расчистка водопропускных труб на дорогах. Также увидели противопаводковые работы, которые проводятся силами главного управления МЧС, в частности, подрыв льда на затороопасных участках реки Карасук. В целом ситуация управляемая», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Напомним, что по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедшего в правительстве региона 18 марта, губернатор Андрей Травников поручил усилить меры по подготовке к весеннему паводку.

Напомним, 7 апреля Андрей Травников проконтролировал противоэпидемиологические меры на одном из промышленных предприятий Новосибирска.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

паводок
Правительство Новосибирской области
ГУ МЧС

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