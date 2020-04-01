Из Новосибирска не выезжал: что известно о двух новых заболевших коронавирусом пациентах
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
8 апреля коронавирус подтвердился ещё у двоих жителей Новосибирска; один из них не покидал город в последнее время.
Диагноз COVID-19 подтвердился 8 апреля ещё у двоих жителей Новосибирской области. Таким образом, количество пациентов, заразившихся коронавирусом, в регионе составило 13 человек. Об этом сообщает областной оперативный штаб.
Там уточнили, что оба вновь выявленных заражённых – мужчины.
Один из них накануне вернулся из Москвы.
«Второй в последнее время не выезжал из Новосибирска», – уточнили в оперштабе.
Сейчас круг контактов вновь выявленных пациентов установлен. Специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники связываются с ними, чтобы поместить под медицинское наблюдение и сделать тесты.
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