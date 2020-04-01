Как будут помогать безработным во время эпидемии коронавируса в России – заявление Путина

сегодня 20:49 Поделиться

Скриншот из видео на YouTube «Россия 24»

Президент РФ поручил правительству организовать дополнительные меры для помощи оставшимся без работы гражданам; это будет касаться тех, кто стал безработным в период эпидемии коронавируса.

Владимир Путин распорядился ввести ряд дополнительных мер поддержки граждан России, которые лишились работы из-за эпидемии коронавирусной инфекции в стране. С заявлением глава государства выступил перед началом селекторного совещания с губернаторами сегодня, 8 апреля.

Россиянам, которые стали безработными в период эпидемии коронавируса в стране, будут выплачивать пособие в течение трёх месяцев

По словам Путина, это будет касаться тех граждан, которые обратились в центры социальной поддержки после 1 апреля. Президент поручил выплачивать безработным пособие в верхней планке минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть в размере 12 130 рублей. Выплаты будут поступать до июня текущего года.

Путин подчеркнул — необходимо, «чтобы пособия можно было получить максимально просто и необременительно, в дистанционном порядке». Впервые президент заявил об увеличении размера пособий по безработице в своём обращении к нации 25 марта – тогда его подняли до верхней планки МРОТ.

Помощь также окажут семьям, которые рассчитывают на получение детских пособий

Это касается выплат на детей от 3 до 7 лет. Временно оставшиеся без работы родители могут рассчитывать на получение пособий без учёта прошлогоднего дохода. Это значительно упростит процесс детских выплат. Ранее правительство утвердило новые сроки – теперь пособия можно получить в течение 10 дней вместо месяца. Также Путин подчеркнул, что «те, кто не претендовал на такую выплату, смогут её получать».

Семьям с детьми, которые остались без работы, будут выплачивать деньги в течение трёх лет

Это относится к тем семьям, где есть несовершеннолетние дети. По словам Путина, с апреля по июнь они будут получать по 3000 рублей каждый месяц. Платить будут за каждого ребёнка, не достигшего 18 лет.

В том же обращении к гражданам Владимир Путин заявил о выделении 10 миллиардов рублей на доплаты медицинскому персоналу и медсёстрам, которые занимаются лечением больных коронавирусом. Эти деньги распределят следующим образом:

врачам, которые работают с больными, – 80 тысяч рублей в месяц;

среднему медперсоналу – 50 тысяч рублей;

младшему медперсоналу – 25 тысяч рублей;

врачам скорой, которые работают с больными коронавирусом, – 50 тысяч рублей;

водителям, фельдшерам и медсёстрам скорой помощи – 25 тысяч рублей

Также в отношении медиков будут работать такие же системы страхования, как с сотрудниками ВС РФ.