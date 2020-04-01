Как не заразиться коронавирусом на работе - 10 советов от Роспотребнадзора

сегодня 06:21 Поделиться

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Несмотря на всеобщий режим самоизоляции, миллионы россиян продолжают работать; Роспотребнадзор подготовил список рекомендаций для работодателей, чтобы обеспечить безопасность своих подчинённых.

В Новосибирске с 6 апреля разрешили работать строительным компаниям и производственным предприятиями во время режима самоизоляции — такое постановление на прошлой неделе подписал губернатор Андрей Травников. Но ещё до постановления в список людей, которые продолжат трудиться во время нерабочей недели, вошли работники аптек, продовольственных магазинов, непрерывных производств. Работодатели при этом обязаны соблюдать правила безопасности, чтобы не подвергать своих работников заражению вирусом. Роспотребнадзор опубликовал список из 10 санитарных правил для организаций:

1. Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен;

2. При входе работников в организацию (предприятие) — возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

3. Контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

4. Контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому;

5. Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

6. Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками — в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

7. Качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях — с кратностью обработки каждые 2 часа;

8. Наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

9. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

10. Применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).