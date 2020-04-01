Как организовать рабочее место школьника на карантине: Роспотребнадзор выдал рекомендации

сегодня 09:57 Поделиться

Фото с сайтов pixabay.com и Роспотребнадзора

Школы Новосибирской области перешли на дистанционное обучение; Сиб.фм выяснил, как родителям организовать учебный процесс во время самоизоляции.

Учебный процесс – это не только сидение за партой, чтение, письмо и выполнение тестов и контрольных работ. Это ещё движение и творческое развитие. Как родителям правильно организовать учёбу школьников во время карантина, дал рекомендации Роспотребнадзор.

Во-первых, необходимо правильно оборудовать рабочее место ученика. Оно должно быть расположено у окна. При этом нужно обратить внимание на то, какая рука у ребёнка рабочая. Если он правша, то окно должно располагаться слева от стола, и, наоборот, справа, если левша. Также на столе должна быть расположена лампа. Её нужно разместить со стороны окна.

Если у ребёнка есть компьютер, то его монитор должен находиться перед глазами на расстоянии 60-70 сантиметров. Книги желательно ставить на подставку, на расстояние вытянутой руки от глаз. Мебель должна соответствовать росту ребёнка.

Во время учебных занятий необходимо сохранять правильную рабочую позу, которая наименее утомительна. Ребёнок должен сидеть глубоко на стуле, ровно держать корпус и голову. Его ноги должны быть согнуты в тазобедренном и коленном суставах, ступни опираться на пол, предплечья свободно лежать на столе.

Каждые 30-45 минут ребёнок должен отвлекаться от учёбы и делать гимнастику для глаз и физкультминутку.

Напомним, 7 апреля процесс дистанционного обучения в школах проконтролировал министр образования Новосибирской области.