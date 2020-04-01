Как отличить волонтёра от мошенника: четыре простых совета

сегодня 16:01 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

Во время режима самоизоляции важно, чтобы пожилые люди находились дома; для них организуют доставку продуктов и лекарств волонтёры.

Бывают случаи, когда в образе волонтёров к пожилым людям приходят мошенники. Как определить, кто перед тобой, сайту «мывместе2020.рф» рассказал председатель Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе Павел Савчук. Он назвал четыре основных правила, как отличить волонтёра от мошенника.

«Во-первых, волонтёры носят специальный бейдж и паспорт гражданина России. Во-вторых, они обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовая медицинская маска, перчатки и антисептики», – рассказал Павел Савчук.

Он также отметил, что волонтёры ни при каких обстоятельствах не заходят в квартиру или дом. Кроме того, он знает номер заявки того, кому оказывается помощь и обязательно сообщает в начале общения.

Павел Савчук отметил, что личность каждого добровольца можно проверить. Для этого нужно обратиться в волонтёрскую организацию.

Как ранее сообщал Сиб.фм, чтобы получить помощь, пожилые и маломобильные граждане могут позвонить на «горячую линию» министерства труда и социальной поддержки Новосибирской области по телефону: 8 800 100-0082 или 112.

А всего в Новосибирской области работают около 500 волонтёров.

Напомним, 7 апреля стало известно о том, как волонтёры Западно-Сибирской железной дороги помогают ветеранам.