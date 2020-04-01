Как поддержат семьи с детьми: Путин поручил ввести новые выплаты

сегодня 20:32 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Российские семьи с детьми получат дополнительные выплаты из-за пандемии коронавируса; такое заявление сделал президент.

Президент России сегодня сообщил об усилении поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщил Владимир Путин, семьям, имеющим право на материнский капитал, будет дополнительно выплачиваться по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет ежемесячно. Такие выплаты будут производиться с апреля по июнь включительно.

В июне начнутся выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет.

Как отметил президент, теперь семьям не нужно доказывать свою нуждаемость в финансовой поддержке. Тем, кто остался без работы при начислении выплат на детей не будут учитывать размер прежних доходов.

«Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут её получать. Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи», – отметил Владимир Путин.

Семьям, где родители остались без работы из-за пандемии, президент предложил на ближайшие три месяца доплачивать по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Напомним, сегодня Владимир Путин поручил выдать всем, кто остался без работы из-за пандемии, повышенные пособия.