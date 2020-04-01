Как сохранить сбережения при падении курса рубля: вариант инвестирования средств в Новосибирске

сегодня 11:29 Поделиться

Фото предоставлено «СЗ КПД-Газстрой-Инвест»

Недвижимость остаётся надёжным способом защитить накопления от девальвации; в Новосибирске застройщики начали предлагать специальные условия.

На фоне изменений экономической ситуации в стране многие забеспокоились о сохранности своего капитала. Инвестиции в недвижимость – проверенный способ получения прибыли с минимальными рисками, даже на фоне ослабления курса рубля. Схема работает, когда речь идёт о покупке квартиры у надёжного застройщика.

В микрорайоне «Чистая Слобода» в марте досрочно сдали три дома. Как сообщает застройщик ГК «КПД-Газстрой», сейчас идёт активное строительство ещё двух домов. По плану они будут введены в эксплуатацию уже в конце этого года. Цены на квартиры стартуют с минимальной отметки в 1 430 000 рублей. Столько стоит студия – самый ликвидный с точки зрения вложения инвестиций капитал.

По оценке аналитической службы застройщика, средняя цена на такой тип квартиры изменяется с момента старта продаж до сдачи дома на 20-25 %. Это делает вложение денег в такую недвижимость выгодным и стабильным, даже с учётом инфляции и падения рынка. Дополнительные преимущества при покупке даёт «кредитное плечо». ГК «КПД-Газстрой» совместно с несколькими банками предлагают программу «Ипотека в рассрочку». Это система позволяет выйти на получение дополнительного пассивного дохода.

При этом покупатели могут продать квартиру до ввода дома в эксплуатацию или сразу после сдачи объекта. Специалисты Службы обмена квартир ГК «КПД-Газстрой» готовы помочь реализовать жильё в короткий срок. При их поддержке инвесторам не нужно самим продавать недвижимость, общаться с покупателями, тратить время на показы и торги – всё это сделают квалифицированные специалисты. Средний срок периода продажи квартир с помощью менеджеров службы составляет один-два месяца. Это достигается за счёт того, что ежедневно в контакт-центр застройщика обращаются люди, которые ищут готовые варианты в микрорайоне или квартиры в домах на сдаче.

В настоящее время работы на строительной площадке ведутся в полном объёме.

Сейчас менеджеры отдела продаж застройщика и банки-партнёры работают дистанционно в режиме онлайн. Получить квалифицированную консультацию специалистов можно по телефону +7 (383) 363-72-10

Застройщик ООО «СЗ КПД-Газстрой-Инвест» Проектные декларации на сайте chistayasloboda.ru.