Кладбища закроют на Родительский день в Сибири: Радоницу отменил коронавирус

сегодня 18:46 Поделиться

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На Родительский день у жителей сибирских регионов не будет возможности попасть на могилы; в регионах начали заявлять о закрытии массового посещения кладбищ.

В этом году Радоница или Родительский день, когда все стараются приехать на кладбища, убраться на могилах и вспомнить родных, выпадает на 28 апреля. В этот день в России ещё будет действовать режим всеобщей самоизоляции. В некоторых регионах Сибири уже заявили о том, что доступ на кладбища будет закрыт.

В Омске из-за напряжённой ситуации с коронавирусом ограничено посещение всех массовых мероприятий. Визиты на могилы тоже рекомендуют перенести на более поздний срок.

«В нынешней ситуации лучше повременить с уборкой. По поручению администрации города 20 муниципальных кладбищ открыты, но ограничен свободный доступ на них, чтобы жители воздержались от посещений и соблюдали дома режим самоизоляции. Для похоронных процессий кладбища открыты. Прошу население с пониманием отнестись к происходящему», – сказала руководитель бюджетного учреждения города Омска «Комбинат специальных услуг» Лариса Никитенко в интервью местным СМИ.

Напомним, в конце марта патриарх Кирилл обратился к россиянам с просьбой не ходить в храмы.