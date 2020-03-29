Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Кладбища закроют на Родительский день в Сибири: Радоницу отменил коронавирус

сегодня 18:46

Фото с сайта pixabay.com

На Родительский день у жителей сибирских регионов не будет возможности попасть на могилы; в регионах начали заявлять о закрытии массового посещения кладбищ.

В этом году Радоница или Родительский день, когда все стараются приехать на кладбища, убраться на могилах и вспомнить родных, выпадает на 28 апреля. В этот день в России ещё будет действовать режим всеобщей самоизоляции. В некоторых регионах Сибири уже заявили о том, что доступ на кладбища будет закрыт.

В Омске из-за напряжённой ситуации с коронавирусом ограничено посещение всех массовых мероприятий. Визиты на могилы тоже рекомендуют перенести на более поздний срок.

«В нынешней ситуации лучше повременить с уборкой. По поручению администрации города 20 муниципальных кладбищ открыты, но ограничен свободный доступ на них, чтобы жители воздержались от посещений и соблюдали дома режим самоизоляции. Для похоронных процессий кладбища открыты. Прошу население с пониманием отнестись к происходящему», – сказала руководитель бюджетного учреждения города Омска «Комбинат специальных услуг» Лариса Никитенко в интервью местным СМИ.

Напомним, в конце марта патриарх Кирилл обратился к россиянам с просьбой не ходить в храмы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Радоница
кладбища
родительский день

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

87192
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
85361
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
74879
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
74492
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
54233
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
50584
Пытаются поднять настроение: соцсети наводнили первоапрельские мемы про самоизоляцию
49197
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля