Количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области на 10:00 8 апреля: заявление оперативного штаба

сегодня 10:44 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Два новых случая заражения коронавирусом подтвердились в Новосибирской области; диагноз поставлен уже 13 пациентам.

COVID0-19 подтвердился утром 8 апреля ещё у двух пациентов инфекционной больницы в Новосибирске. Публикуем текст официального заявления оперативного штаба региона.

"За сутки – два новых пациента. Один мужчина вернулся из Москвы. Второй в последнее время не выезжал из Новосибирска. Таким образом, количество зарегистрированных случаев в нашем регионе – 13.

Круг контактов вновь выявленных пациентов установлен. Специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники связываются с ними, чтобы поместить под медицинское наблюдение и сделать тесты.

Под медицинским наблюдением находятся 4387 человек. 5514 жителей области снято с наблюдения".