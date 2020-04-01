Коронавирус в Новосибирске: последние новости и хроника событий на 8 апреля – новые случаи заражения и штрафы

сегодня 14:06 Поделиться

Коллаж Сиб.фм, фото pixabay.com, минздрава НСО, Алексея Чистякова

За последние сутки в Новосибирске выявили два новых случая заражения коронавирусом; штрафовать теперь будут за нарушение не только карантина, но и самоизоляции.

Коронавирус в Новосибирской области на 12:00 8 апреля:

Заболели — 13 человек (+2)

Вылечились — 7 человек (+5)

Число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Новосибирской области выросло до 13. COVID-19 подтвердился утром 8 апреля ещё у двух пациентов инфекционной больницы в Новосибирске, сообщили в оперативном штабе. Оба «новичка» – мужчины.

«Один из них вернулся из Москвы. Второй в последнее время не выезжал из Новосибирска», – сообщается в заявлении оперативного штаба Новосибирской области.

Круг контактов вновь выявленных пациентов уже установлен. Сейчас с ними пытаются связаться специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники, чтобы поместить под медицинское наблюдение и сделать тесты.

Всего под таким наблюдением в регионе находятся 4387 человек. 5514 жителей области снято с наблюдения.

В инфекционной больнице Новосибирска с подозрением на коронавирус находятся 42 пациента. У 11 пациентов диагноз был подтверждён, из них пятеро выздоровели.

Коронавирус молодеет

С подозрением на коронавирус в Новосибирске за последние сутки в больницу попали двое детей. Накануне они побывали в Санкт-Петербурге, где ситуация по коронавирусу более неблагополучная, чем в Новосибирске.

Число заболевших коронавирусом в северной столице по данным на 7 апреля 2020 года выросло на 69 человек. В общей сложности с начала пандемии в городе заразились уже 295 человек, трое умерли.

У малышей, которые приехали с родителями из Петербурга в Новосибирск, имеются симптомы ОРВИ. Тестирование пока не подтвердило у них коронавирус.

Всего, как сообщает региональный оперативный штаб, в ДГКБ № 3 находятся 15 детей с подозрением на COVID-19.

Непосед штрафуют

Плохие новости сегодня ждут тех, кто не любит сидеть дома даже в самоизоляции.

С 8 апреля полиция начинает проверять, как жители региона соблюдают постановление губернатора, ограничивающее передвижение граждан во время объявленного режима самоизоляции.

На нарушителей будут составлять протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Как ранее сообщал оперативный штаб региона, за нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф гражданам от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, должностным лицам – 10-50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – 30-50 тысяч рублей, юридическим лицам – 100-300 тысяч рублей.

До сегодняшнего дня в Новосибирске штрафовали только за нарушение карантина по предписанию (например, если человек приехал из-за границы или контактировал с заражённым).

Накануне губернатор Андрей Травников подписал постановление, которым утвердил перечень лиц, имеющих право наряду с сотрудниками полиции составлять административные протоколы. Это представителей трёх министерств – жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и торговли, а также транспорта и дорожного хозяйства.

Читатели Сиб.фм отреагировали на новость о штрафах по-разному – одни поддержали решение властей, другие возмутились, назвав такие меры незаконными.

Масла в огонь подлило сообщение в соцсетях, что в Новосибирске перекрыли улицу Немировича-Данченко – появилось видео, на котором у водителей якобы проверяли справки, разрешающие передвижение во время режима самоизоляции, и измеряли температуру.

В ГИБДД видео назвали фейком и заявили, что оно не соответствует действительности.

Напомним, 8 апреля ситуацию со штрафами за нарушение самоизоляции прокомментировал юрист.