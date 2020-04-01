Коронавирус в России – последние новости к 9 апреля: обращение Путина и новый рекорд по заражённым

сегодня 22:01 Поделиться

Фото pixabay.com, с сайта Кремля, с сайта Роспотребнадзора Бурятии, с сайта "Стопкороаниврус.рф" и из архива Сиб.фм

За прошедшие сутки Россия установила новый рекорд по числу граждан с подтверждённым диагнозом коронавирус – 1175 новых случаев, Путин обратился с новым посланием и пообещал поддержку безработным, бизнесу, семьям с детьми и попросил россиян соблюдать самоизоляцию; самые важные новости о коронавирусе в России в материале Сиб.фм.

Печальный рекорд

За прошедшие сутки был побит рекорд прошлого дня. В России выявили 1175 новых случаев заболевания короанвирусом. Большинство заболевших – 660 человек – в Москве.

Всего к 9 апреля в России зарегистрировали 8672 случая коронавируса в 82 регионах.

С начала пандемии в России умерли 63 человека.

«Всё проходит и это пройдёт»: Путин не сомневается в победе над коронавирусом

Президент Путин обратился к гражданам России и губернаторам регионов со словами «Всё проходит и это пройдёт». Глава государства не сомневается, что России удастся победить коронавирус. Для этого необходимо выдержать режим самоизоляции.

Путин поручил правительству сделать выплаты семьям с детьми, выплатить безработным максимальное пособие, а бизнесу предоставить налоговые льготы.

«Бессмертный полк» остановил коронавирус

Стало известно о том, что идейные вдохновители всенародного шествия «Бессмертного полка» призвали граждан России не идти с плакатами на улицы.

«Бессмертный полк" сидит дома. Любая массовость в условиях COVID 19 – это сумасшествие», – заявил автор акции Сергей Лапенков.

Вместо массового мероприятия россиянам предложили провести флешмоб в сети – сделать фото с портретами своих героев и вложить истории о них в интернете.

Чихал я на вас

Полиция Белгорода объявила в розыск мужчину, который заявил, что у него коронавирус.

При этом молодой человек свободно гулял по городу, чихал и кашлял на прохожих.

Ждём реакции белгородцев. Заболеют или фейк?

Самый опасный регион Сибири по коронавирусу

В России появился новый регион лидер по числу заболевших коронавирусом. И, уж точно, лидер среди регионов Сибири. В Бурятии за двое суток выявили 10 новых случаев заболевания COVID-19.

Общее количество выявленных случаев в Бурятии достигло 54 человек.