Коронавирусом в России заразились больше 8,5 тысяч человек: полный список регионов, где нашли больных

сегодня 15:14 Поделиться

Фото оперативного штаба

Число заражённых коронавирусом в РФ приближается к 9 тысячам; новые случаи заболевания выявили в 56 регионах.

В России за прошедшие сутки обнаружили 1175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперативный штаб 8 апреля, всего в стране на сегодняшний день 8672 случая. Новых заражённых выявили в 56 регионах. Вот их полный список.

Москва — 660 Московская область — 95 Санкт-Петербург — 34 Ленинградская область — 32 Республика Марий Эл — 27 Мурманская область — 25 Краснодарский край — 24 Нижегородская область — 24 Липецкая область — 18 Республика Коми — 18 Республика Ингушетия — 18 Рязанская область — 15 Ямало-Ненецкий АО — 11 Воронежская область — 10 Кабардино-Балкарская Республика — 10 Чувашская Республика — 9 Оренбургская область — 8 Хабаровский край — 8 Республика Мордовия — 7 Республика Бурятия — 7 Красноярский край — 7 Приморский край — 7 Курская область — 6 Тамбовская область — 6 Республика Северная Осетия — 6 Алтайский край — 6 Тульская область — 5 Чеченская Республика — 5 Свердловская область — 5 Сахалинская область — 5 Белгородская область — 4 Смоленская область — 4 Тверская область — 4 Вологодская область — 4 Республика Калмыкия — 4 Ростовская область — 4 Республика Башкортостан — 4 Ханты-Мансийский АО — 3 Забайкальский край — 3 Еврейская АО — 3 Владимирская область — 2 Карачаево-Черкесская Республика — 2 Кемеровская область — 2 Новосибирская область — 2 Брянская область — 1 Калининградская область — 1 Республика Дагестан — 1 Пензенская область — 1 Самарская область — 1 Саратовская область — 1 Курганская область — 1 Республика Хакасия — 1 Омская область — 1 Томская область — 1 Республика Саха (Якутия) — 1 Республика Крым — 1

В России второй день подряд регистрируют больше тысячи заражённых коронавирусом — накануне выявили 1154 больных. Количество летальных исходов достигло 63 человек — за сутки погибли 5 пациентов. Выздоровели 580 человек за всё время.