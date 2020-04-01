Коронавирусом в России заразились больше 8,5 тысяч человек: полный список регионов, где нашли больных
Число заражённых коронавирусом в РФ приближается к 9 тысячам; новые случаи заболевания выявили в 56 регионах.
В России за прошедшие сутки обнаружили 1175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперативный штаб 8 апреля, всего в стране на сегодняшний день 8672 случая. Новых заражённых выявили в 56 регионах. Вот их полный список.
- Москва — 660
- Московская область — 95
- Санкт-Петербург — 34
- Ленинградская область — 32
- Республика Марий Эл — 27
- Мурманская область — 25
- Краснодарский край — 24
- Нижегородская область — 24
- Липецкая область — 18
- Республика Коми — 18
- Республика Ингушетия — 18
- Рязанская область — 15
- Ямало-Ненецкий АО — 11
- Воронежская область — 10
- Кабардино-Балкарская Республика — 10
- Чувашская Республика — 9
- Оренбургская область — 8
- Хабаровский край — 8
- Республика Мордовия — 7
- Республика Бурятия — 7
- Красноярский край — 7
- Приморский край — 7
- Курская область — 6
- Тамбовская область — 6
- Республика Северная Осетия — 6
- Алтайский край — 6
- Тульская область — 5
- Чеченская Республика — 5
- Свердловская область — 5
- Сахалинская область — 5
- Белгородская область — 4
- Смоленская область — 4
- Тверская область — 4
- Вологодская область — 4
- Республика Калмыкия — 4
- Ростовская область — 4
- Республика Башкортостан — 4
- Ханты-Мансийский АО — 3
- Забайкальский край — 3
- Еврейская АО — 3
- Владимирская область — 2
- Карачаево-Черкесская Республика — 2
- Кемеровская область — 2
- Новосибирская область — 2
- Брянская область — 1
- Калининградская область — 1
- Республика Дагестан — 1
- Пензенская область — 1
- Самарская область — 1
- Саратовская область — 1
- Курганская область — 1
- Республика Хакасия — 1
- Омская область — 1
- Томская область — 1
- Республика Саха (Якутия) — 1
- Республика Крым — 1
В России второй день подряд регистрируют больше тысячи заражённых коронавирусом — накануне выявили 1154 больных. Количество летальных исходов достигло 63 человек — за сутки погибли 5 пациентов. Выздоровели 580 человек за всё время.