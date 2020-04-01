Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Коронавирусом в России заразились больше 8,5 тысяч человек: полный список регионов, где нашли больных

сегодня 15:14

Фото оперативного штаба

Число заражённых коронавирусом в РФ приближается к 9 тысячам; новые случаи заболевания выявили в 56 регионах.

В России за прошедшие сутки обнаружили 1175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперативный штаб 8 апреля, всего в стране на сегодняшний день 8672 случая. Новых заражённых выявили в 56 регионах. Вот их полный список.

  1. Москва — 660
  2. Московская область — 95
  3. Санкт-Петербург — 34
  4. Ленинградская область — 32
  5. Республика Марий Эл — 27
  6. Мурманская область — 25
  7. Краснодарский край — 24
  8. Нижегородская область — 24
  9. Липецкая область — 18
  10. Республика Коми — 18
  11. Республика Ингушетия — 18
  12. Рязанская область — 15
  13. Ямало-Ненецкий АО — 11
  14. Воронежская область — 10
  15. Кабардино-Балкарская Республика — 10
  16. Чувашская Республика — 9
  17. Оренбургская область — 8
  18. Хабаровский край — 8
  19. Республика Мордовия — 7
  20. Республика Бурятия — 7
  21. Красноярский край — 7
  22. Приморский край — 7
  23. Курская область — 6
  24. Тамбовская область — 6
  25. Республика Северная Осетия — 6
  26. Алтайский край — 6
  27. Тульская область — 5
  28. Чеченская Республика — 5
  29. Свердловская область — 5
  30. Сахалинская область — 5
  31. Белгородская область — 4
  32. Смоленская область — 4
  33. Тверская область — 4
  34. Вологодская область — 4
  35. Республика Калмыкия — 4
  36. Ростовская область — 4
  37. Республика Башкортостан — 4
  38. Ханты-Мансийский АО — 3
  39. Забайкальский край — 3
  40. Еврейская АО — 3
  41. Владимирская область — 2
  42. Карачаево-Черкесская Республика — 2
  43. Кемеровская область — 2
  44. Новосибирская область — 2
  45. Брянская область — 1
  46. Калининградская область — 1
  47. Республика Дагестан — 1
  48. Пензенская область — 1
  49. Самарская область — 1
  50. Саратовская область — 1
  51. Курганская область — 1
  52. Республика Хакасия — 1
  53. Омская область — 1
  54. Томская область — 1
  55. Республика Саха (Якутия) — 1
  56. Республика Крым — 1

В России второй день подряд регистрируют больше тысячи заражённых коронавирусом — накануне выявили 1154 больных. Количество летальных исходов достигло 63 человек — за сутки погибли 5 пациентов. Выздоровели 580 человек за всё время.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

86707
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
85273
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
74799
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
74380
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
54180
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
50397
Пытаются поднять настроение: соцсети наводнили первоапрельские мемы про самоизоляцию
49183
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля