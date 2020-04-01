Кто может штрафовать жителей Новосибирска за появление на улице во время самоизоляции из-за коронавируса – полный список

сегодня 11:53 Поделиться

Фото Алексея Чистякова

Административные штрафы грозят новосибирцам за нарушение режима самоизоляции; с 8 апреля исполнение постановления губернатора об ограничении передвижения начнут проверять полицейские.

С сегодняшнего дня, 8 апреля, полиция начнёт проверять, как жители региона соблюдают постановление губернатора, ограничивающее передвижение граждан во время объявленного режима самоизоляции. На нарушителей будут составлять протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» КоАП РФ.

Накануне губернатор Новосибирской области подписал постановление, которым утвердил перечень лиц, имеющих право наряду с сотрудниками полиции составлять административные протоколы.

Новыми полномочиями вплоть до 31 апреля глава региона наделил представителей трёх министерств — жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и торговли, а также транспорта и дорожного хозяйства. С полным списком можно ознакомиться в официальном документе.

Как ранее сообщал оперативный штаб региона, ответственность за нарушение режима самоизоляции предусматривает штрафы гражданам от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, должностным лицам – 10-50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – 30-50 тысяч рублей, юридическим лицам – 100-300 тысяч рублей.

До текущего момента штрафовали только за нарушение карантина.

Напомним, по данным на 8 апреля, количество заболевших коронавирусом жителей Новосибирской области выросло до 13 человек.