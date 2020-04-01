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Льготные кредиты выдадут тем, кто шьёт маски в Новосибирской области

сегодня 19:19

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области порядка 40 организаций занимаются пошивом многоразовых защитных масок; им пообещали льготные кредиты.

В Новосибирской области около 40 предприятий занялись производством многоразовых тканевых масок.

«С наступлением режима самоизоляции в регионе многие предприниматели и крупные компании оптимизировали мощности и начали пошив гигиенических масок. Для многих это возможность сохранить персонал или, наоборот, обучить его новому. Сейчас мы фиксируем около таких 40 организаций, но список ежедневно пополняется», – сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Как отметил министр, защитные маски относятся к средствам индивидуальной защиты из перечня товаров первой необходимости. На организации, занимающиеся пошивом масок, режим «нерабочих дней» не распространяется.

В Минпромторге России отметили инициативность новосибирских предприятий в сфере обеспечения защитными масками жителей региона. На сайте федерального ведомства опубликовали «доску почёта», которую регулярно обновляют новыми неравнодушными компаниями.

Для швейных и других организаций предусмотрены меры поддержки на региональном и федеральном уровнях. Наиболее доступные – льготные займы под 6 % в Фонде микрофинансирования Новосибирской области и обеспечение залоговой массой при кредите в коммерческом банке от Гарантийного фонда Новосибирской области.

Напомним, сегодня в новосибирские аптеки завезли маски по 40 рублей за штуку.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

кредиты
маски
Новосибирск
коронавирус

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