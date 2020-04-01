Лишённый прав водитель устроил смертельное ДТП в Новосибирске

сегодня 08:51 Поделиться

Фото предоставлено Владиславом Савченковым

24-летний водитель без прав сбил пешехода в Ленинском районе Новосибирска; пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Смертельное ДТП в Ленинском районе произошло 7 апреля в 23:00. Водитель сбил пешехода на улице Невельского, сообщил инспектор отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков

«Водитель 1996 года рождения на Toyota HiAce, ранее лишённый прав за нетрезвую езду, рядом с домом №57/1 на улице Невельского совершил наезд на пешехода 1984 года рождения, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода», — рассказал Савченков.

В результате ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и скончался.

Напомним, на 8 апреля новосибирские водители сервисов Яндекс.Такси и «Ситимобил» объявили забастовку.