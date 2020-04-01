Мощность лабораторий Новосибирской области позволяет сделать 1300 проб на коронавирус в сутки

сегодня 14:16 Поделиться

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Научные институты СО РАН активно участвуют в работе по противодействию распространения COVID-19; сейчас они изучают вопросы стерилизации медицинских изделий с помощью радиационного излучения и расширения возможностей диагностики коронавирусной инфекции.

О роли академических институтов Новосибирского научного центра для противодействия распространению коронавирусной инфекции рассказали министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев и заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

По словам Алексея Васильева, новосибирские учёные активно включились в изучение проблем по противодействию распространению коронавируса на территории региона. Лаборатории проводят тесты на коронавирус. Кроме того, их возможности используются для стерилизации медицинских изделий.

К проведению диагностики биоматериалов на коронавирус при помощи тестов, разработанных в АО «Вектор-Бест», включился Федеральный исследовательский центр Фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН (ФИЦ ФТМ СО РАН). На базе лаборатории института можно проводить в сутки до 700 тестов, поступающих от медицинских организаций Новосибирской области.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Елены Аксёновой, на территории Новосибирской области проведено около 3200 исследований на коронавирусную инфекцию.

«С прошлой недели к этой работе подключились федеральные научные институты. Отработана логистика доставки медицинских материалов с медицинскими организациями, подведомственными областному минздраву», – сообщили Елена Аксёнова.

Она отметила, что к этой работе подключены лаборатории «Инвитро», областной клинической больницы, инфекционной клинической больницы № 1. Добавляются «Клиническая больница "РЖД-Медицина"», и, в ближайшее время, – Центр новых медицинских технологий.

На данный момент общая мощность всех лабораторий региона составляет более 1300 проб в сутки. Это покрывает необходимую потребность. Все лаборатории работают стабильно и проводят сертифицированные тесты. Ожидается, что на следующей неделе мощности будут расширены ещё на 300 тестов в сутки.

В Институте ядерной физики СО РАН (ИЯФ СО РАН) решаются прикладные задачи по стерилизации медицинских изделий (халатов, бахил, шприцев, одноразовых клеёнок, перчаток и других) с помощью ускорителя заряженных частиц на базе ИЛУ-10. Он разработан и произведён непосредственно учёными ИЯФ СО РАН. Медицинские изделия проходят обработку прямо в коробках и в индивидуальной упаковке. Производительность установки составляет несколько тонн в час. Это зависит от объекта и дозы облучения. В месяц – около 40 тонн, причём при необходимости показатели могут быть увеличены.

Напомним, 7 апреля Андрей Травников посетил завод АО «Сибиар», где проконтролировал противоэпидемиологические мероприятия.